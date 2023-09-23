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23 сентября 2023, новость

Певцов объяснил свое нежелание сниматься в кино

Актер рассказал о творческих планах и стремлении «создать что-то свое»
Дмитрий Певцов | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов рассказал журналистам о своих творческих планах. Его слова приводит kp.ru.

60-летний артист объяснил свое нежелание сниматься в кино тем, что хочет возглавить театр. «Вы знаете, я сейчас не гонюсь за ролями. <...> Меня постоянно зовут возглавить тот или иной театр. И, как я думаю, мне еще осталось лет 15-20 активной работы. И я размышляю о том, чтобы создать что-то свое. Начать какое-то свое театральное дело», — заявил Певцов, добавив, что на это он имеет и желание, и силы.

Ранее Дмитрий Певцов объяснил свой отказ от съемок в проекте режиссера Константина Богомолова. Речь идет о киноальманахе «Я люблю тебя, Россия», в котором Певцов решил не сниматься из-за личной неприязни, которую испытывает к постановщику. Артист отдельно отметил, что не желает стоять рядом с этим человеком «даже в титрах».

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