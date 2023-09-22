Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой

Злата и Анна Ковальчук

Анна Ковальчук рассказала, как на протяжении 22 лет снимается в сериале «Тайны следствия» вместе со своей старшей дочерью Златой. По словам 46-летней актрисы, на площадке она сразу включает маму и педагога. Ковальчук старается подсказать дочери, как правильно работать, ведь профессионального актерского образования у девушки нет.

«Смотрю, как ее лучше повернуть к камере. За всем приходится следить. Очень устаю после смены с ней. Но, с другой стороны, мы двенадцать часов проводим вместе — и это счастье. Успеваем в моем вагончике поспать, поговорить, посплетничать, поиграть, поссориться и помириться. Работа нас сближает», — добавила звезда.

Как известно, актриса узнала, что беременна, когда снималась в первом сезоне сериала. Сценаристы решили изменить сюжет и сделать героиню Марию Швецову тоже беременной. Роды Ковальчук проходили при камерах — момент появления Златы на свет зрители увидели в финале первого сезона.

С тех пор девочка снимается вместе с мамой в этом проекте, но становиться профессиональной актрисой не собирается. Ее привлекают музыка, конный спорт и бизнес.