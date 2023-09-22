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22 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры

Актриса появится в комедийном сериале «Галя, у нас отмена!»
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19
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19
фотографий

Настасья Самбурская снялась в 21-серийном фильме «Галя, у нас отмена!» режиссера Дмитрия ДьяченкоКухня», «Чебурашка»), премьера которого состоится на телеканале СТС. 36-летней актрисе досталась роль замдиректора гипермаркета, а ее экранным начальником стал Максим Лагашкин.

«Моя героиня — карьеристка, уверена в себе и знает себе цену. Но в какой-то момент ее увело не в ту сторону. У нее случился роман, который в реальной жизни просто не мог произойти», — рассказывает Самбурская.

По сюжету, бармен Фил (Артем Кошман) узнает номер выигрышной бутылки от директора гипермаркета (Максим Лагашкин). Молодой человек мечтает получить главный приз — а это хороший автомобиль. Для этого он устраивается на работу в гипермаркет.

Однако новые коллеги быстро раскусили Фила, который устроил настоящий хаос в магазине. Теперь герой вынужден возместить ущерб, чтобы не сесть в тюрьму. Филу придется стать свидетелем разгорающихся страстей между замдиректора (Настасья Самбурская), заведующей складом (Ксения Корнева), грузчиком (Алексей Кривеня) и другими сотрудниками гипермаркета.

Создатели сериала обещают много юмора и забавных историй, которые будут происходить с главными героями. Например, персонаж Лагашкина травмирует руку, которая застрянет в ящике для пожертвований, или же обожжет губы, выпив коктейль.

Премьера сериала «Галя, у нас отмена!» состоится 9 октября в 19.00 на СТС.

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