Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры

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«Моя героиня — карьеристка, уверена в себе и знает себе цену. Но в какой-то момент ее увело не в ту сторону. У нее случился роман, который в реальной жизни просто не мог произойти», — рассказывает Самбурская.

По сюжету, бармен Фил (Артем Кошман) узнает номер выигрышной бутылки от директора гипермаркета (Максим Лагашкин). Молодой человек мечтает получить главный приз — а это хороший автомобиль. Для этого он устраивается на работу в гипермаркет.

Однако новые коллеги быстро раскусили Фила, который устроил настоящий хаос в магазине. Теперь герой вынужден возместить ущерб, чтобы не сесть в тюрьму. Филу придется стать свидетелем разгорающихся страстей между замдиректора (Настасья Самбурская), заведующей складом (Ксения Корнева), грузчиком (Алексей Кривеня) и другими сотрудниками гипермаркета.

Создатели сериала обещают много юмора и забавных историй, которые будут происходить с главными героями. Например, персонаж Лагашкина травмирует руку, которая застрянет в ящике для пожертвований, или же обожжет губы, выпив коктейль.