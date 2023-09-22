Екатерина Климова восхитила кадрами с осенней фотосессии

Екатерина Климова поделилась серией новых кадров. На них 45-летняя актриса запечатлена в белоснежном длинном приталенном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру.
«Бабье лето в этом году невероятно лучистое, бархатное и очень щедрое на урожай. Какое счастье работать, творить и просто жить, радуясь каждому такому осеннему дню. Ловите нашу золотистую фотосессию», — подписала фото звезда.
Поклонники восхитились естественной красотой Климовой и отметили, что она очень женственна и обворожительна в этом образе.
Ранее Екатерина Климова намекнула на съемки в продолжении многосерийной военной драмы «По законам военного времени».