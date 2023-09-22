Екатерина Климова восхитила кадрами с осенней фотосессии

Екатерина Климова поделилась серией новых кадров. На них 45-летняя актриса запечатлена в белоснежном длинном приталенном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру.

«Бабье лето в этом году невероятно лучистое, бархатное и очень щедрое на урожай. Какое счастье работать, творить и просто жить, радуясь каждому такому осеннему дню. Ловите нашу золотистую фотосессию», — подписала фото звезда.

<div id="vk_post_-48064554_29270"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29270", -48064554, 29270, 'GXmHI0KDmEf4184LA7j8tQ7jD3Q'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники восхитились естественной красотой Климовой и отметили, что она очень женственна и обворожительна в этом образе.