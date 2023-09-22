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22 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Екатерина Климова восхитила кадрами с осенней фотосессии

Актриса поделилась с подписчиками снимками в нежном образе

Екатерина Климова поделилась серией новых кадров. На них 45-летняя актриса запечатлена в белоснежном длинном приталенном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру.

«Бабье лето в этом году невероятно лучистое, бархатное и очень щедрое на урожай. Какое счастье работать, творить и просто жить, радуясь каждому такому осеннему дню. Ловите нашу золотистую фотосессию», — подписала фото звезда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники восхитились естественной красотой Климовой и отметили, что она очень женственна и обворожительна в этом образе.

Ранее Екатерина Климова намекнула на съемки в продолжении многосерийной военной драмы «По законам военного времени».

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