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22 сентября 2023, новость

«Чебурашку 2» запустили в производство

Над второй частью будет работать команда первого фильма
Чебурашка

Фильм «Чебурашка 2» запустили в производство, он выйдет на экраны 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия 1».

Над второй частью будет работать команда первого фильма во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко. По его словам, сейчас идет работа над сценарием фильма и подбор локаций.

По словам генерального директора телеканала «Россия» Антона Златопольского, после успеха первого фильма было бы нечестным оставлять зрителя без продолжения приключений Чебурашки.

«И мы рады, что в этом проекте "торчат те же уши" — знаменитые уши нашего общего любимого друга — новый фильм делает та же самая команда: партнеры, режиссер, актеры и, конечно, сам главный герой! Нам предстоит большая и увлекательная работа над продолжением, и это огромная ответственность перед аудиторией — нельзя обмануть ожидания зрителей, и планка поднята очень высоко, но практика показала: для этой слаженной команды нет ничего невозможного!», — говорит он.

Сюжет «Чебурашки 2» будет развиваться спустя год после событий первого фильма. Чебурашка, привыкающий к жизни с Геной, будет больше хулиганить и проявлять самостоятельность.

«Чебурашка», вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, собрав более 6,5 миллиарда рублей. Его посмотрели более 22 миллионов зрителей в кинотеатрах.

В начале сентября актер Сергей Гармаш признался, что создатели «Чебурашки» работают над продолжением фильма.

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