Меньшова, Пегова, Инстасамка на презентации проектов нового сезона

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В столице состоялось масштабное представление сериалов и шоу сезона 2023−2024, созданных совместно с Институтом развития интернета. Гостям рассказали о свыше ста свежих проектах, получивших поддержку организации, и показали их трейлеры.

Среди скорых премьер значатся комедийные и образовательные программы, документальные и анимационные проекты, и даже одно дипфейк-шоу. Гвоздем презентации стали сериалы: драмы, комедии, детективы, исторические, приключенческие, для подростков и многие другие.

Совместными усилиями делается новый продукт, который, судя по количеству просмотров и цифрам онлайн-кинотеатров, интересен зрителю. А это самое ценное. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский

В число самых крупных и ожидаемых сериальных премьер вошло продолжение полюбившейся зрителям сказочной франшизы «Последний богатырь. Наследие», драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана» с Иваном Янковским, посвященная переломному этапу в жизни страны — концу 80-х. В это же время погружает шпионская драма «ГДР» о советском разведчике в неспокойном Берлине накануне объединения.

Любопытно выглядят почти все исторические проекты: триллер «Цербер» о декабристах, тайных агентах и доносчиках, история противостояния Петра Столыпина и революционеров, а также сериал «Царская прививка», где решительную Екатерину II, одной из первых привившуюся от оспы, сыграла Ирина Пегова.