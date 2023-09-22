Меньшова, Пегова, Инстасамка на презентации проектов нового сезона

В столице состоялось масштабное представление сериалов и шоу сезона 2023−2024, созданных совместно с Институтом развития интернета. Гостям рассказали о свыше ста свежих проектах, получивших поддержку организации, и показали их трейлеры.
Среди скорых премьер значатся комедийные и образовательные программы, документальные и анимационные проекты, и даже одно дипфейк-шоу. Гвоздем презентации стали сериалы: драмы, комедии, детективы, исторические, приключенческие, для подростков и многие другие.
Совместными усилиями делается новый продукт, который, судя по количеству просмотров и цифрам онлайн-кинотеатров, интересен зрителю. А это самое ценное.
«Пыткой контентом» ласково назвала длящуюся больше двух часов презентацию генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина. Однако гости вечера выдержали ее с честью. Среди них были Федор Бондарчук, Егор Кончаловский, Алексей Учитель, Евгений Миронов, Игорь Угольников, Сергей Сельянов, Юлия Меньшова, Ирина Пегова, Стася Милославская, Игорь Верник, Олеся Судзиловская, Елизавета Ищенко, Анар Халилов, Глеб Калюжный, Артемий Лебедев и многие другие.
В число самых крупных и ожидаемых сериальных премьер вошло продолжение полюбившейся зрителям сказочной франшизы «Последний богатырь. Наследие», драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана» с Иваном Янковским, посвященная переломному этапу в жизни страны — концу 80-х. В это же время погружает шпионская драма «ГДР» о советском разведчике в неспокойном Берлине накануне объединения.
В новом сезоне нас ждет экранизация повести чеченского писателя Джамбулата Умарова «Абрек», историческо-юридический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым, ледяная драма «Челюскин. Первые» и комедия «Отмороженные» о бандитах их 90-х, оказавшихся в современной Москве, фантастическая комедия «Министерство Всего Хорошего» по сценарию Александра Цыпкина и экшн-комедия «Красный 5».
Любопытно выглядят почти все исторические проекты: триллер «Цербер» о декабристах, тайных агентах и доносчиках, история противостояния Петра Столыпина и революционеров, а также сериал «Царская прививка», где решительную Екатерину II, одной из первых привившуюся от оспы, сыграла Ирина Пегова.
Уже в октябре 2023 года планируется выход авантюрной комедии «Короче, план такой» и «Мастодонта» с Федором Добронравовым и Еленой Яковлевой, в январе 2024 года выйдет «Артист» с неподражаемым Юрием Стояновым, а марте 2024 — «Некрасивая», пронзительное драмеди о переживании утраты. А в числе самых ожидаемых документальных проектов значится сериал «Киборг», одним из героев которого стал фигурист Роман Костомаров.
За два последних года ИРИ поддержал свыше 900 проектов, и большая часть из них выйдет с сентября 2023 до конца 2024 года.