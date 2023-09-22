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22 сентября 2023, новость

Филипп Киркоров оценил перспективы своей актерской карьеры

Певец подчеркнул, что с большим удовольствием принимает участие в кинопроектах
Филипп Киркоров | Источник: Алексей Молчановский

Певец Филипп Киркоров в разговоре с kp.ru пожаловался, что из-за «заячьих ушей» ему не светит роль Гамлета или короля Лира.

«Кино — это большое искусство. Однако вот так получилось, что я выступаю на сцене, но с большим удовольствием принимаю участие в кинопроектах. К сожалению, заячьи уши Киркорова торчат везде, поэтому короля Лира и Гамлета мне сыграть не суждено. Но самого себя играю», — улыбнулся Киркоров.

Он уточнил, что согласился присоединиться к касту «Елок 10», так как ему близка новогодняя тематика. По словам музыканта, он до сих пор верит в чудеса и Деда Мороза. Музыкант вспомнил, что несколько месяцев назад носил длинную белую бороду — тогда Киркоров получил кличку Санта. Певец уточнил, что пошел на это ради съемок в клипе Люси Чеботиной, где ему пришлось играть эльфийского короля.

«У нее не было ни одной главной роли. Я не тяну на себя лавры, что я король эпизода, но, мне кажется, мне хорошо удается играть мини-новеллы, которые дополняют большое кино», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, «Елки 10» станут для Киркорова уже третьим фильмом франшизы. Кроме того, ранее он сыграл Ипполита в ремейке культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», — фильме «СамоИрония судьбы!» вышедшем в новогоднюю ночь на ТНТ.

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