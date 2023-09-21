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21 сентября 2023, новость

Олег Газманов осудил звезд, которые хвастаются своим богатством

Исполнитель привел в качестве положительного примера Китай и подчеркнул, что сам никогда не выставлял напоказ дорогие вещи
Олег Газманов | Источник: PersonaStars

Народный артист России Олег Газманов в интервью онлайн-каналу «Откройте, Давид» призвал запретить знаменитостям хвастаться своим богатством в клипах и соцсетях.

В качестве положительного примера исполнитель привел Китай, где знаменитостям запретили открыто демонстрировать атрибуты роскошной жизни. Вместе с этим сам Газманов подчеркнул, что никогда не выставлял напоказ дорогие вещи или автомобили.

«Ребят, ну вот есть у вас BMW, купили или что. Я вот, кстати, небедный человек, но я никогда не позволял себе даже в клипах: вот он сидит на каком-то Ferrari, вот я такой крутой, вот мои доллары. Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать?» — возмутился Газманов.

Ранее Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах. По мнению Газманова, в СМИ слишком часто упоминают людей, которые покинули страну. Певец предложил «просто вычеркнуть» их.

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