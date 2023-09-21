Олег Газманов осудил звезд, которые хвастаются своим богатством

«Ребят, ну вот есть у вас BMW, купили или что. Я вот, кстати, небедный человек, но я никогда не позволял себе даже в клипах: вот он сидит на каком-то Ferrari, вот я такой крутой, вот мои доллары. Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать?» — возмутился Газманов.