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21 сентября 2023, новость

Кончаловский похвалил готовку Высоцкой и назвал ее «богиней»

Режиссеру понравился популярный десерт, который приготовила его жена
Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая вновь похвасталась своими кулинарными талантами. Ведущая шоу «Едим дома» приготовила популярный французский пирог Тарт Татен, опубликовала пост об этом в соцсетях и рассказала подписчикам, что супруг высоко оценил десерт.

«Он сказал: “Только богиня могла сделать такой Тarte Tatin”, — написала 55-летняя Высоцкая.

Также она добавила хештег «а эта все готовит», как бы намекая, что, несмотря на высмеивание ее кулинарных способностей, она продолжает заниматься любимым делом. Напомним, в этом году в сети некоторые рецепты Высоцкой раскритиковали, отметив, что она не умеет готовить. Однако многие с юмором отнеслись к ситуации и стали снимать ролики, пародируя актрису.

Ранее Юлия Высоцкая отметила 20-летие своего авторского кулинарного шоу «Едим дома» и провела мастер-класс по приготовлению знаменитого десерта «Павлова».

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