Кончаловский похвалил готовку Высоцкой и назвал ее «богиней»

Также она добавила хештег «а эта все готовит», как бы намекая, что, несмотря на высмеивание ее кулинарных способностей, она продолжает заниматься любимым делом. Напомним, в этом году в сети некоторые рецепты Высоцкой раскритиковали, отметив, что она не умеет готовить. Однако многие с юмором отнеслись к ситуации и стали снимать ролики, пародируя актрису.