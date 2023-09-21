Кончаловский похвалил готовку Высоцкой и назвал ее «богиней»

Юлия Высоцкая вновь похвасталась своими кулинарными талантами. Ведущая шоу «Едим дома» приготовила популярный французский пирог Тарт Татен, опубликовала пост об этом в соцсетях и рассказала подписчикам, что супруг высоко оценил десерт.
«Он сказал: “Только богиня могла сделать такой Тarte Tatin”, — написала 55-летняя Высоцкая.
Также она добавила хештег «а эта все готовит», как бы намекая, что, несмотря на высмеивание ее кулинарных способностей, она продолжает заниматься любимым делом. Напомним, в этом году в сети некоторые рецепты Высоцкой раскритиковали, отметив, что она не умеет готовить. Однако многие с юмором отнеслись к ситуации и стали снимать ролики, пародируя актрису.
Ранее Юлия Высоцкая отметила 20-летие своего авторского кулинарного шоу «Едим дома» и провела мастер-класс по приготовлению знаменитого десерта «Павлова».