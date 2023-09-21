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21 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Милославская, Зудина с дочкой и другие на премьере «Лады Голд»

Знаменитости посетили светскую премьеру нового проекта про 90-е
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В столичном ресторане «Яръ» прошла светская премьера бандитско-комедийного сериала «Лада Голд», пропитанного духом 90-х годов. Многие звездные гости поддержали дресс-код «криминальная сходка» и провели вечер в малиновых пиджаках, кожанках и спортивных костюмах.

Центром притяжения стала машина «Лада», припаркованная у входа в заведение, которую специально к мероприятию покрасили золотой краской. Тюнингованный в стиле сериала автомобиль получил в подарок Эльдар Калимулин, который не только представил проект как исполнитель главной роли, но и отпраздновал в этот день свой 30-летний юбилей. Еще одним именинником вечера оказался Егор Абрамов, которому исполнилось двадцать лет. 

Представлять сериал на сцену вышли режиссер Никита Власов, сообщивший, что история, рассказанная в «Ладе Голд», почти самурайская: в ней важна не цель, а путь. К постановщику присоединился сценарист Егор Чичканов и основной актерский состав: Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Екатерина Кабак, Марина Зудина (на мероприятие актриса пришла в компании 17-летней дочери Марии), Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов, Иван Фоминов. Не хватало лишь Павла Прилучного, исполнившего одну из ведущих ролей — сурового бандита Мидаса.

Вечеринку в честь нового проекта посетили Александра Бортич, Иван Добронравов, Марина Васильева, Рената Пиотровски, Алена Водонаева, Анастасия Резник, Анфиса Черных и другие звезды.

Сериал «Лада Голд» признается в любви 90-м и рассказывает о невероятном приключении внука криминального авторитета Артура и Павла, внука известного в Тольятти милиционера. Судьба сводит парней вместе и бросает навстречу опасной и увлекательной авантюре: они вынуждены бежать от следующих за ними по пятам бандитов на золотой — в самом прямом смысле — «Ладе». Самого неудержимого из их преследователей, бандита-беспредельщика Шамрая, сыграл Даниил Воробьев.

Все эпизоды «Лады Голд» доступны в онлайн-кинотеатр Иви с 21 сентября.

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