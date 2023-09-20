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20 сентября 2023, новость

Агутин снимается в сериале «Хрупкое»: первые кадры

Проект станет режиссерским дебютом актрисы Евгении Громовой
6
фотографий
6
фотографий
Фото: «Марс Медиа»

Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое», дебютной работе актрисы Евгении Громовой, звезды нашумевшей «Верности» Нигины Сайфуллаевой. 55-летний исполнитель сыграет самого себя. Также музыкант написал для проекта песню «Вера, Надежда, Любовь» — именно так зовут трех главных героинь.

«Я очень люблю сочинять музыку для кино. Очень много уже песен для фильмов написал и всегда берусь за такую работу с удовольствием. Тема фильма и его сюжет всегда ставят перед автором интересную задачу, и рождаются музыка и слова, которые без этого повода, скорее всего, я бы не написал», — рассказал Агутин.

По сюжету, три молодые девушки — Вера (Дана Мацюнскайте), Надежда (Татьяна Бабенкова) и Любовь (Диана Огай) — встречается на своеобразной вечеринке для взрослых. Девушки, у каждой из которых непростая жизнь, начинают дружить и поддерживать друг друга.

Вера не верит мужчинам и избегает серьезных отношений после предательства любимого. Надежда пытается спасти свои отношения с возлюбленным, за которого собирается выйти замуж. Знакомство с новым молодым человеком только усиливает ее сомнения. Любовь же всегда очаровывается не теми и чаще всего любит безответно. В этот раз она пытается любой ценой добиться женатого мужчину.

Каждой из героинь предстоит переосмыслить свое место в мире и не потеряться в непростом переходе из молодости в зрелый возраст.

«У нас с соавтором сценария Дашей Раньковской возникла идея — создать такой собирательный образ из наших подруг и самих себя. Всем примерно 30 лет, и мы решили этот рубеж вычленить в том плане, что ты уже не такая молодая беззаботная, жизнь как-то устоялась, но с другой стороны еще недостаточно взрослая для каких-то вещей», — рассказала Евгения Громова.

В восьмисерийном фильме также снимаются Клим Шипенко, Денис Прытков, Роман Васильев, Иван Фоминов, Ксения Кутепова и другие.

Дата выхода сериала пока не сообщается.

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