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20 сентября 2023, новость

Даня Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск

Ранее стало известно, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы
Даня Милохин | Источник: Legion-Media.ru

Блогер Даня Милохин в своем микроблоге прокомментировал новость об объявлении его в розыск.

«Теперь страшно», — написал Милохин.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в Дубай. В начале 2023 года блогер пожаловался на отсутствие заработка из-за отказа от контрактов по проектам в России.

8 сентября 2023-го Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в ОАЭ.

19 сентября сообщалось, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. По данным онлайн-базы МВД России, блогер не находится в федеральном розыске. При этом представители учреждения отметили, что не располагают никакой информацией о розыске блогера.

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