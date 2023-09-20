Даня Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск

Даня Милохин | Источник: Legion-Media.ru

Блогер Даня Милохин в своем микроблоге прокомментировал новость об объявлении его в розыск.

«Теперь страшно», — написал Милохин.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в Дубай. В начале 2023 года блогер пожаловался на отсутствие заработка из-за отказа от контрактов по проектам в России.

8 сентября 2023-го Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в ОАЭ.