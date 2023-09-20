Instasamka восхитилась участниками вокального шоу

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Дарья Зотеева, более известная как Instasamka, оценила участников второго сезона проекта «Залетай в тренды». 23-летняя певица и блогер стала членом жюри проекта. Она отметила, что изначально думала, что ничего серьезного от конкурсантов не услышит, но была приятно удивлена, когда узнала, что многие из них талантливы.

«Ребята пришли действительно талантливые, меня это очень удивило и порадовало, и я уверена, что в каждом из них точно есть потенциал развиваться дальше, быть звездой», — заявила Instasamka.

Премьера нового сезона шоу «Залетай в тренды» состоится 22 сентября на платформе VK Видео. В рамках проекта свои авторские материалы представят 50 участников, а самые лучшие из них получат шанс записать совместный трек с известным артистом и попасть в главные музыкальные чарты.

Конкурсантам предстоит пройти три отборочных тура. В первом им за 30 секунд необходимо удивить членов жюри, которые выбирают их с помощью лайков. Получив хотя бы один лайк, участник может допеть трек до конца и пройти в следующий тур.

Помимо Зотеевой, в состав жюри вошли Сергей Жуков и Люся Чеботина. Ведущим проекта стал Константин Анисимов, поддерживать участников на бэкстейдже будет Карина Кросс.