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20 сентября 2023, новость

Жуков раскрыл отношение к желанию детей заниматься творчеством

Певец высказался об актерской карьере дочери
Сергей Жуков с семьей

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил в беседе с teleprogramma.pro, что будет не против, если его дети выберут творческую профессию.

Жуков отметил, что он и его жена Регина Бурд всегда поддерживают выбор детей и их начинания. По словам звезды, они никогда не станут заставлять, советовать выбрать что-то иное, видя, как сыновья и дочь раскрывают свой талант в пении или актерстве.

Жуков напомнил, что его дочь Ника дебютировала в главной роли в сериале «Плакса».

«Это большая серьезная работа, музыкальная драма про школьный буллинг и первую любовь. Никуша отдавалась проекту на 200%. Мы с Региной счастливы и горды за Нику — видим, как она развивается, показывает высокие результаты», — поделился артист.

13-летний сын Жукова Энджел признался, что хочет поступить во ВГИК или ГИТИС. Мальчик пока не определился, на какой факультет хочет, — актерский или режиссерский.

Сергей Жуков женился на экс-участнице группы «ВИА Сливки» Регине Бурд в 2007 году. У пары трое детей: Ника, Энджел и Мирон.

У Жукова также есть дочь Александра, которая родилась в браке Еленой Добындо в 2001 году. Певец расстался с первой супругой в 2005 году.

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