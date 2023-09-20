Звезда «Семнадцати мгновений весны» вспомнила, как Тихонов ее смущал

Элеонора Шашкова в «Семнадцати мгновениях весны»

Актриса Элеонора Шашкова вспомнила в интервью с Борисом Корчевниковым, как коллега Вячеслав Тихонов смущал ее после съемок телесериала «Семнадцать мгновений весны».

Шашкова рассказала, как во время одной из премьер Тихонов громко и прилюдно назвал ее своей «самой любимой женой». Звезда прокомментировала ситуацию как «просто ужас».

«Я думала: "Хоть бы тут провалился этот пол, чтобы меня не видели". Я потом сказала: "Славочка, я вас умоляю, больше не говорите этого ничего". Он говорит: "Хорошо", — поделилась артистка.

Шашкова отметила, что несмотря на ее просьбу, инцидент повторился. Тихонов назвал ее так при своей супруге.

Тихонов сыграл разведчика Штирлица в картине «Семнадцать мгновений весны». Шашкова исполнила роль его жены. Военная драма рассказывает о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии.