Звезда «Счастливы вместе» рассказал о плохих отношениях с экс-коллегой по шоу

Кадр из сериала «Счастливы вместе»

Российский актер Павел Савинков, игравший мужа Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», рассказал о плохих отношениях с бывшей коллегой по шоу актрисой Юлией Захаровой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

41-летний артист также подтвердил, что они с Захаровой не получали приглашения сняться в продолжении ситкома. Отмечается, что сценаристы убрали сюжетную линию о семье Полено. Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину, предположила, что это могло привести Захарову к депрессии.

Напомним, ранее Юлия Захарова появилась в состоянии сильного алкогольного опьянения на похоронах актера Вячеслава Гришечкина и начала оскорблять присутствующих.

Бывшие коллеги Захаровой по ситкому сообщали, что давно не общались с актрисой, она перестала выходить на связь. Во время работы над первым сезоном проблем с зависимостями у нее не было.