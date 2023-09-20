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20 сентября 2023, новость

Умер актер Алексей Янин

Последние восемь лет он боролся с последствиями тяжелого инсульта
Алексей Янин (фото: соцсети)

Умер актер Алексей Янин, сообщили в Росcийском академическом молодежном театре (РАМТ). О смерти актера сообщили его родные.

«Сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится в сообщении.

В РАМТ рассказали, что последние восемь лет Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта. В марте мужчине исполнилось 40 лет. Администрация театра принесла соболезнования родным и близким актера. О времени и месте прощания сообщат позже.

В мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт, из-за которого был прикован к постели. За ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Супруга актера, участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова не комментировала слухи о том, что покинула Янина. По словам матери актера, Клюшникова жила отдельно вместе с сыном от актера и регулярно навещала Алексея.

В РАМТе Янин играл Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах». Также он известен по ролям в сериалах «Клуб», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери» и многих других.

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