58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась кадрами в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились в ее микроблоге.

58-летняя знаменитость показала ролик, на котором она позирует на фоне виллы и шезлонгов в купальнике белого цвета с глубоким V-образным декольте. На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца с жемчугом.

<div id="vk_post_-48064554_29218"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29218", -48064554, 29218, 'OV2UZ6xAqlKt5OMug0Em3FWxZ5w'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики оценили фигуру Херли в комментариях под публикацией. «Ты не стареешь», «Красотка», «Просто вау», «Идеальная фигура», «Выглядишь на 20 лет моложе», «Супер!» — высказывались многочисленные поклонники.