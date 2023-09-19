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19 сентября 2023, новость

58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике

Актриса опубликовала в соцсетях видео из отпуска

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась кадрами в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились в ее микроблоге.

58-летняя знаменитость показала ролик, на котором она позирует на фоне виллы и шезлонгов в купальнике белого цвета с глубоким V-образным декольте. На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца с жемчугом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики оценили фигуру Херли в комментариях под публикацией. «Ты не стареешь», «Красотка», «Просто вау», «Идеальная фигура», «Выглядишь на 20 лет моложе», «Супер!» — высказывались многочисленные поклонники.

Напомним, Элизабет Херли прославилась своими работами в театре и на телевидении. В 22 года дебютировала в кино в полнометражном фильме «Ария». В 1987 году на съемках фильма «Грести по ветру» познакомилась с актером Хью Грантом, с которым встречалась на протяжении 13 лет и рассталась в 2000 году. В 1992 году впервые снялась в Голливуде в фильме «Пассажир 57». Известна также ролями в фильмах «Ослепленный желаниями» и «Мошенники».

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