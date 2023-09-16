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16 сентября 2023, новость

Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

В фильмографии актера было более 150 проектов, его наиболее известные роли — в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада»
Вячеслав Гришечкин | Источник: PersonaStars

Российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает kp.ru со со ссылкой на свой источник.

По информации издания, неделю назад артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Он должен был отправиться на гастроли в Санкт-Петербург, но позднее предупредил коллег, что не сможет поехать из-за плохого самочувствия.

15 сентября родственники актера сообщили, что его не стало. 

В фильмографии Вячеслава Гришечкина было более 150 проектов, наиболее известные роли он исполнил в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».

Гришечкин служил в театре на Юго-Западе, также работал в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

Актер на пять лет пережил свою супругу Анну, с которой они прожили в браке 25 лет. В 2017 году женщины не стало из-за онкологического заболевания.

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