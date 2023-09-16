Петров внезапно женился, Ургант вернулся в кино: новости недели

Внезапные свадьбы: Петров в ЗАГСе, Асмус — в белом платье
Александр Петров сообщил радостную новость: он женился на своей возлюбленной по имени Виктория. Молодые люди познакомились на улице и спустя несколько встреч решили заключить брак. 34-летний актер подчеркнул, что его супруга не имеет отношения к киноиндустрии, поэтому не привыкла к публичности. Он также признался, что безумно счастлив рядом с ней.
А вот Кристина Асмус заинтриговала поклонников, опубликовав фото в свадебном платье. 35-летняя актриса сообщила, что выходит замуж. Правда, пока в кино. Сейчас она задействована в съемках фильма «Обе Две» режиссера Владимира Котта. Премьера картины состоится в 2024 году.
Ургант вернулся в кино, а Козловский отсудил рубль
Иван Ургант вернулся в кино: он сыграл главную драматическую роль в дебютной режиссерской работе журналиста и видеоблогера, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова. Название проекта и детали сюжета создатели пока не раскрывают. Стоит отметить, что проект станет одним из первых для Ивана Урганта за последние полтора года.
Данила Козловский все-таки отсудил у активиста Виталия Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Однако Бородин намерен обжаловать решение суда, а выплачивать рубль он не собирается до прохождения всех инстанций.
Напомним, скандал между актером и активистом разразился в апреле. Тогда Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге. Актер назвал его слова клеветой.
Бузова снимается в страшном гриме, а Бондарчук — в борделе
Ольга Бузова напугала своих поклонников страшным гримом на съемках. 37-летняя певица и телеведущая опубликовала «жуткое» фото из гримерки.
Бузова намекнула, что снимается в фильме «Иван Васильевич меняет все», который станет ремейком советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая.
Федор Бондарчук приступил к съемкам в сериале «Чистые», в котором он перевоплотится в «серого кардинала» в истории о публичном доме. По словам актера и режиссера, его герой в нужный момент покажет всю свою жестокость и расчетливость. Премьера сериала «Чистые» состоится в 2024 году эксклюзивно в видеосервисе Wink.
Вышел трейлер новых «Бременских музыкантов»
На этой неделе вышел первый трейлер приключенческой музыкальной комедии «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного. В картине появятся Тихон Жизневский, Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Константин Хабенский и Мария Аронова.
«Бременские музыканты» выйдут в широкий прокат 1 января 2024 года.
Звезды на закрытии «Нового сезона», а Хайек — на кинофестивале в Торонто
12 сентября в Сочи состоялось закрытие кинофестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На смотре известные киноплатформы представили свои главные премьеры сезона 2023−2024.
На зеленой дорожке в этот вечер появились Максим Матвеев, Дарья Мороз, Андрей Мерзликин, Ирина Старшенбаум, Тихон Жизневский и многие другие.
Награду в категории «Герой “Нового сезона”» получил Денис Власенко, исполнивший роль священнослужителя в комедии «Страсти по Матвею». А вот героинями «Нового сезона» стали сразу три актрисы — Виктория Исакова, Валери Зоидова и Мария Мацель.
Дарья Мороз, попробовавшая себя в качестве режиссера, получила приз в номинации «Открытие “Нового сезона”». Напомним, фестиваль проходил на сочинском курорте «Роза Хутор» с 7 по 12 сентября.
Другое заметное кинособытие — кинофестиваль в Торонто — несмотря на забастовки американских актеров и сценаристов, посетила Сальма Хайек, где представила фильм «Вкус Рождества». Актриса работала над его созданием в качестве продюсера.
Хайек отметила, что получила разрешение от профсоюза.