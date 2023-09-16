Петров внезапно женился, Ургант вернулся в кино: новости недели

Внезапные свадьбы: Петров в ЗАГСе, Асмус — в белом платье

Александр Петров с женой Викторией

Александр Петров сообщил радостную новость: он женился на своей возлюбленной по имени Виктория. Молодые люди познакомились на улице и спустя несколько встреч решили заключить брак. 34-летний актер подчеркнул, что его супруга не имеет отношения к киноиндустрии, поэтому не привыкла к публичности. Он также признался, что безумно счастлив рядом с ней.

А вот Кристина Асмус заинтриговала поклонников, опубликовав фото в свадебном платье. 35-летняя актриса сообщила, что выходит замуж. Правда, пока в кино. Сейчас она задействована в съемках фильма «Обе Две» режиссера Владимира Котта. Премьера картины состоится в 2024 году.

Ургант вернулся в кино, а Козловский отсудил рубль

Иван Ургант на съемках

Иван Ургант вернулся в кино: он сыграл главную драматическую роль в дебютной режиссерской работе журналиста и видеоблогера, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова. Название проекта и детали сюжета создатели пока не раскрывают. Стоит отметить, что проект станет одним из первых для Ивана Урганта за последние полтора года.

Данила Козловский все-таки отсудил у активиста Виталия Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Однако Бородин намерен обжаловать решение суда, а выплачивать рубль он не собирается до прохождения всех инстанций.

Напомним, скандал между актером и активистом разразился в апреле. Тогда Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге. Актер назвал его слова клеветой.

Бузова снимается в страшном гриме, а Бондарчук — в борделе

Ольга Бузова напугала своих поклонников страшным гримом на съемках. 37-летняя певица и телеведущая опубликовала «жуткое» фото из гримерки.

Бузова напугала снимком из гримерки Смотреть

Бузова намекнула, что снимается в фильме «Иван Васильевич меняет все», который станет ремейком советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Федор Бондарчук приступил к съемкам в сериале «Чистые», в котором он перевоплотится в «серого кардинала» в истории о публичном доме. По словам актера и режиссера, его герой в нужный момент покажет всю свою жестокость и расчетливость. Премьера сериала «Чистые» состоится в 2024 году эксклюзивно в видеосервисе Wink.

Вышел трейлер новых «Бременских музыкантов»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456305447&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бременские музыканты» выйдут в широкий прокат 1 января 2024 года.

Звезды на закрытии «Нового сезона», а Хайек — на кинофестивале в Торонто

12 сентября в Сочи состоялось закрытие кинофестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На смотре известные киноплатформы представили свои главные премьеры сезона 2023−2024.

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Дарья Мороз, попробовавшая себя в качестве режиссера, получила приз в номинации «Открытие “Нового сезона”». Напомним, фестиваль проходил на сочинском курорте «Роза Хутор» с 7 по 12 сентября.

Другое заметное кинособытие — кинофестиваль в Торонто — несмотря на забастовки американских актеров и сценаристов, посетила Сальма Хайек, где представила фильм «Вкус Рождества». Актриса работала над его созданием в качестве продюсера.

Хайек отметила, что получила разрешение от профсоюза.