На любой вкус: 6 осенних киноновинок онлайн

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Кадр из сериала «Жизнь по вызову» (2 сезон)

Продолжение сериала Сарика Андреасяна о рынке интимных услуг не уступает первому сезону: здесь хватает провокационных сцен, драматических коллизий, и главное, на своем месте герой Павла Прилучного — брутальный Александр Шмидт по прозвищу Мэджик. Во втором сезоне он возвращается в столицу после вынужденного отъезда, собираясь отомстить тем, кто уничтожил его бизнес по предоставлению эскорт-услуг, и создать с нуля новое агентство.

«Жизнь по вызову» от KION можно воспринимать как исследование древнейшей профессии, ведь некоторые сюжетные повороты (даже самые невероятные) создатели почерпнули из реальности, взяв интервью у девушек-эскортниц. А безжалостный, с сомнительными принципами, но бесконечно харизматичный Мэджик продолжает галерею полюбившихся зрителям неоднозначных героев вроде Декстера Моргана и Тони Сопрано.

Деньги и влияние высокопоставленного папы позволяют мажору Артему Голубю вести разгульную и веселую жизнь. Но у всего есть предел, и после дорожной стычки с еще более серьезным человеком (Иван Охлобыстин) Тема попадает на перевоспитание прямиком в войска ВДВ. Вернувшись из армии, Артем узнает, что у его деда Палыча, ветерана-десантника, отнимают дом, чтобы возвести на его месте дорогую гостиницу. Тогда бывший «золотой мальчик» превращается в отважного борца за справедливость и противостоит криминальным авторитетам и зарвавшимся чиновникам.

Простая и веселая история имеет все шансы стать народным хитом, ведь наряду с понятными шутками тут есть мягкая задушевность и молодецкая лихость. А глядя на Серея Шакурова, являющегося сердцем комедии, вообще хочется надеть тельняшку и прыгнуть с парашютом, напевая легендарную «Синеву».

Кадр из сериала «Я “любила” мужа»

Ксения содержит дом в образцовой чистоте, присматривает за детьми, ухаживает за супругом (Павел Ворожцов), но при этом абсолютно и безоговорочно несчастлива в браке. Муж ведет себя с ней по-хамски и без зазрения совести предается сексуальным утехам на стороне. И однажды Ксения... случайно его убивает. А чтобы не оказаться в тюрьме, решает спрятать тело. Выйдя таким нестандартным способом из изматывающих отношений, героиня проявляет чудеса находчивости, ведь ее мужа активно разыскивает симпатичный следователь (Александр Яценко).

Задора этой зажигательной черной комедии придают блестящие эпизодические выступления Юлии Александровой и Алексея Золотовицкого. Но солирует здесь Светлана Ходченкова, артистично и тонко балансируя между серьезной темой семейного абъюза и эксцентричными выходками.

Священник небольшого городка Маршалл Шепард стал чутким наставником для вышедшего из тюрьмы Троя Паркера и даже устроил бывшего заключенного своим помощником. Но темпераментный сын-подросток пастора никак не может с этим смириться, ведь несколько лет назад Трой убил его мать. Между тем, городской шериф Морин приступает к расследованию еще одного убийства, ниточки которого тянутся к семье Шепардов.

Пронзительная и эмоциональная история прощения оборачивается увлекательным детективным триллером, а нелинейный формат повествования закручивает напряжение до предела. Для Энн Хеч, трагически погибшей в автоаварии летом прошлого года, упертая, вечно взлохмаченная и проницательная сыщица стала одной из последних ролей в кино.

Кадр из фильма «Хвостатые пришельцы»

Обаятельные инопланетяне из-за случайной поломки космической тарелки приземлились на планете Земля. Чтобы не попасться в хищные лапы охотников на НЛО, они приняли облик невероятно симпатичных собак и подружились с братом и сестрой Сэмом и Кесси. Ребята, а также их понимающие родители, помогут дружелюбным пришельцам с починкой корабля и найдут недостающие детали. Но перед этим им придется столкнуться с весьма неприятными землянами и пережить немало опасных приключений.

Фантастическое трогательное семейное кино о дружбе непохожих друг на друга существ напомнит, что вместе можно преодолеть любые сложности.

Захватывающий и масштабный эпос, посвященный бурному периоду в турецкой истории, когда великое Сельджукское государство противостояло армии яростных наемников-ассасинов. На пути к победе храброму султану Мелик-шаху предстояло пережить много испытаний, но ему помогали верные союзники и вера в справедливость.

Дворцовые козни в сериале соседствуют с исступленными битвами, благородство характеров — с предательством самых близких, а неустанная борьба за власть — с нежной любовью. Баланс между политическими интригами, войной и романтикой в этой исторической драме соблюден почти идеально.