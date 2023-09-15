Стас Пьеха объявил о смерти бабушки по отцу

Стас Пьеха | Источник: PersonaStars

Певец Стас Пьеха поделился с поклонниками в социальной сети сообщением о трагедии, которая произошла в его семье. Ночью ушла из жизни его бабушка по отцовской линии.

На своей странице он опубликовал трогательное детское фото с ушедшей родственницей и подписал его словами: «Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать».

Он также опубликовал еще две фотографии. На одной из них было запечатлено чистое и солнечное небо, видимое из окна, предположительно, из поезда. Подпись к этой публикации была «в детство».