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15 сентября 2023, новость

Стас Пьеха объявил о смерти бабушки по отцу

Певец опубликовал трогательное детское фото с ушедшей родственницей
Стас Пьеха | Источник: PersonaStars

Певец Стас Пьеха поделился с поклонниками в социальной сети сообщением о трагедии, которая произошла в его семье. Ночью ушла из жизни его бабушка по отцовской линии.

На своей странице он опубликовал трогательное детское фото с ушедшей родственницей и подписал его словами: «Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать».

Он также опубликовал еще две фотографии. На одной из них было запечатлено чистое и солнечное небо, видимое из окна, предположительно, из поезда. Подпись к этой публикации была «в детство».

Затем артист добавил еще одну фотографию, на которой сам спокойно сидит и грустно смотрит в камеру. На фото заметно, что глаза Пьехи покраснели от горя. Певец решил не раскрывать подробности и причины произошедшего.

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