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14 сентября 2023, новость

Сальма Хайек появилась на кинофестивале, несмотря на забастовки

Актриса представила в Торонто фильм, где выступила продюсером
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Сальма Хайек прилетела на кинофестиваль в Торонто, чтобы представить фильм «Вкус Рождества», продюсером которого она является. Звезда отметила, что, несмотря на забастовку Гильдии американских актеров, она получила разрешение от профсоюза и смогла посетить мероприятие.

«Вкус Рождества» — это новогодний фильм мексиканского режиссера Алехандро Лозаньо, герои которого переживают самое эмоциональное Рождество в своей жизни.

Для светского выхода 57-летняя актриса выбрала белоснежное обтягивающее платье в пол, подчеркивающее ее стройную фигуру. 

Напомним, забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA), представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. В связи с забастовками был отменен ряд мероприятий с участием актеров, в том числе была перенесена церемония вручения телевизионной премии «Эмми», которая должна была пройти в 75-й раз 18 сентября. 

Актеры требуют увеличения зарплат и компенсаций переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

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