«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко

Лариса Гузеева | Источник: PersonaStars

Лариса Гузеева в новом выпуске программы «Письма» на «Первом канале», беседуя с Нонной Гришаевой, вспомнила, как впервые встретилась с Людмилой Гурченко. Это произошло на съемках фильма «Жестокий романс».

«Людмила Марковна снималась в “Жестоком романсе”. Фильм был по мотивам произведения Островского, и она играла актрису Смельскую. Эльдар Александрович вырезал всю ее линию», — призналась ведущая шоу «Давай поженимся!».

Кроме того, 64-летняя актриса вспомнила, как Людмила Марковна посоветовала ей поменять фамилию, а гримеру приказала высветлить брови Гузеевой.

«Я сидела гримировалась, была совсем молодая, и мне было страшно. Рядом такая звезда. “Как, ты говоришь, твоя фамилия? Гузеева? Поменяй фамилию, всю жизнь будешь на “Узбек-фильме” сниматься”. Потом она гримеру моему сказала: “У этой девочки мало русскости, брови у нее убери”. Я не имела права голоса…» — пожаловалась актриса.

Гример перекрасила черные брови Ларисы Андреевны гидроперитом, благодаря чему они стали рыжими. Тогда юная актриса боялась возразить старшей коллеге.

«Такие яркие люди, которые по твоей судьбе проходятся, они, конечно, закаляют очень. Они тебя формируют», — заключила звезда.

Драма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» вышла на экраны в 1984 году. Именно благодаря роли Ларисы Огудаловой Лариса Гузеева получила широкую известность. Также в фильме по «Бесприданнице» А. Н. Островского снялись Никита Михалков, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков.