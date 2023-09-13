Екатерина Шпица показала стройную фигуру в купальнике

Екатерина Шпица поделилась с поклонниками новыми фото c морского побережья. 37-летняя актриса предстала в голубом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Звезда сообщила, что вместе с мужем отправилась на отдых в Сочи.
«Мы с мужем единственный раз за это лето вместе в отпуске! Много работаем оба, сложно совпасть в свободных датах, но мы стараемся! И эти 5 дней только вдвоем — уже что-то. И сейчас я очень счастлива порадоваться солнцу и морю вместе с любимым мужчиной», — подписала кадры Шпица.
Она добавила, что сейчас в Сочи бархатный сезон, но купание в море специфическое, потому что «то накатывает очень теплая волна, то вдруг примешивается холодный поток, напоминающий о близкой осени». Однако актриса не смогла упустить возможность выгулять новый красивый купальник.
Ранее сообщалось, что Екатерина Шпица завершила работу над третьим сезоном сериала «Полярный». Уже известно, что в новых сериях ее героиня станет мамой.