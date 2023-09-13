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13 сентября 2023, новость

Глюкоза показала откровенные фото у бассейна

Певица призвала писать друг другу комплименты

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала новые фото у бассейна. 37-летняя исполнительница надела яркий слитный купальник с вырезами на животе и бедрах, а также с глубоким декольте.

«Пишите комплименты друг другу под этим постом», — подписала снимки звезда.

Поклонники восхитились стройной фигурой матери двоих детей, а кто-то даже сравнил ее с Барби.

Напомним, Глюкоза начала свою карьеру в начале нулевых как певица. Позже она стала сниматься в кино. Актриса была задействована в таких проектах, как «Бабушка легкого поведения», «Руд и Сэм», «Моя ужасная сестра» и другие.

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