Глюкоза показала откровенные фото у бассейна

Наталья Чистякова-Ионова , более известная как Глюкоза, опубликовала новые фото у бассейна. 37-летняя исполнительница надела яркий слитный купальник с вырезами на животе и бедрах, а также с глубоким декольте.

Напомним, Глюкоза начала свою карьеру в начале нулевых как певица. Позже она стала сниматься в кино. Актриса была задействована в таких проектах, как «Бабушка легкого поведения», «Руд и Сэм», «Моя ужасная сестра» и другие.