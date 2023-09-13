Олешко рассказал об отношениях с юными актрисами на съемках «Папиных дочек»

Актер Александр Олешко признался в беседе с aif.ru, что хорошо поладил с артистками-детьми на съемках сериала «Папины дочки. Новые».
Олешко отметил, что девочки с уважением относятся к нему, а над его персонажем — хохочут и смеются. По мнению звезды, это значит, что молодым артисткам знаком оригинальный проект, а теперь у них есть возможность познакомиться с ним поближе. Олешко сыграл в сериале олигарха Василия Федотова по прозвищу Аллигатор.
«Они другие, они из нового времени. Поэтому мы друг к другу пока только присматриваемся», — рассказал он.
В сериале «Папины дочки. Новые» Виталия Корниенко, Ева Смирнова и Полина Айнутдинова исполнили роли дочерей Веника (Филипп Бледный). Олешко пожелал молодым артисткам, чтобы их востребованность в кино продолжалась и во взрослой жизни.
«Дети — сложившиеся личности, планеты. Не случайно ведь говорят, что к трем годам уже можно увидеть человека таким, каким он будет, когда вырастет. Поэтому я никогда с детьми не сюсюкаю, не заискиваю перед ними, а стараюсь разговаривать как со взрослыми — с юмором, с иронией, но, самое главное, с уважением», — поделился Олешко.
Напомним, еще в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении спустя десять лет «Папиных дочек». Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. Ранее стало известно, что Дарья Мельникова все-таки появится в продолжении культового ситкома, несмотря на слухи об ее отсутствии в проекте.