Олешко рассказал об отношениях с юными актрисами на съемках «Папиных дочек»

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (1 сезон)

Актер Александр Олешко признался в беседе с aif.ru, что хорошо поладил с артистками-детьми на съемках сериала «Папины дочки. Новые».

Олешко отметил, что девочки с уважением относятся к нему, а над его персонажем — хохочут и смеются. По мнению звезды, это значит, что молодым артисткам знаком оригинальный проект, а теперь у них есть возможность познакомиться с ним поближе. Олешко сыграл в сериале олигарха Василия Федотова по прозвищу Аллигатор.

«Они другие, они из нового времени. Поэтому мы друг к другу пока только присматриваемся», — рассказал он.

В сериале «Папины дочки. Новые» Виталия Корниенко, Ева Смирнова и Полина Айнутдинова исполнили роли дочерей Веника (Филипп Бледный). Олешко пожелал молодым артисткам, чтобы их востребованность в кино продолжалась и во взрослой жизни.