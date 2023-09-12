Звезда «Клона» показала новые дерзкие фото

Джованна Антонелли опубликовала серию новых фото в дерзком образе. 47-летняя актриса выбрала для фотосессии черную кожаную косуху, лакированные ботфорты на каблуках и комбинезон, подчеркивающий ее стройную фигуру. Образ дополнили цепь на шее, массивные серьги и очки.
«Мама крута и в восторге! Лол», — подписала снимки Антонелли.
Фанаты были восхищены дерзким рокерским стилем звезды и отметили, что он ей очень идет.
Напомним, Джованна Антонелли известна как исполнительница роли Жади в популярном сериале «Клон», впервые показанном на российском телевидении в 2004 году.
Ранее актриса показала откровенные фото в ванной и снимки в нижнем белье, на которых многие ее не узнали.