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12 сентября 2023, новость

Звезда «Клона» показала новые дерзкие фото

Актриса снялась в косухе и ботфортах на каблуках

Джованна Антонелли опубликовала серию новых фото в дерзком образе. 47-летняя актриса выбрала для фотосессии черную кожаную косуху, лакированные ботфорты на каблуках и комбинезон, подчеркивающий ее стройную фигуру. Образ дополнили цепь на шее, массивные серьги и очки.

«Мама крута и в восторге! Лол», — подписала снимки Антонелли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фанаты были восхищены дерзким рокерским стилем звезды и отметили, что он ей очень идет.

Напомним, Джованна Антонелли известна как исполнительница роли Жади в популярном сериале «Клон», впервые показанном на российском телевидении в 2004 году.

Ранее актриса показала откровенные фото в ванной и снимки в нижнем белье, на которых многие ее не узнали.

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