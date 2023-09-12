Звезда «Клона» показала новые дерзкие фото

Джованна Антонелли опубликовала серию новых фото в дерзком образе. 47-летняя актриса выбрала для фотосессии черную кожаную косуху, лакированные ботфорты на каблуках и комбинезон, подчеркивающий ее стройную фигуру. Образ дополнили цепь на шее, массивные серьги и очки.

«Мама крута и в восторге! Лол», — подписала снимки Антонелли.

<div id="vk_post_-48064554_29120"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29120", -48064554, 29120, 'F7h680zGHljmwh07ZQ3SFfW2rBk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фанаты были восхищены дерзким рокерским стилем звезды и отметили, что он ей очень идет.

Напомним, Джованна Антонелли известна как исполнительница роли Жади в популярном сериале «Клон», впервые показанном на российском телевидении в 2004 году.