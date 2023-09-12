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12 сентября 2023, новость

Путин раскрыл количество уехавших из России артистов

Президент отметил, что уехавшим деятелям культуры лучше за рубежом работать, чем здесь «капать на мозги»
Владимир Путин | Источник: PersonaStars

Около 160-170 российских деятелей культуры и искусства, выразивших несогласие с политикой Москвы, уехали за границу. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, из-за отъезда талантливых людей страна действительно могла «что-то потерять». Тем не менее, глава государства пришел к выводу, что такое развитие событий лучше, чем попытки несогласных артистов продвигать в России нетрадиционные ценности и «капать на мозги» ее жителям.

«Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там за границей, интересы которой он хочет обслуживать», — пояснил Путин.

Он добавил, что в РФ продолжают работать театры и выставочные площадки. Более того, многие деятели искусства активно поддерживают участников спецоперации и дают для них концерты.

При этом власти страны никогда не закрывали дорогу назад для уехавших за рубеж россиян, уточнил президент. Как сказал глава Кремля, в законодательстве прописано право граждан самостоятельно выбирать место жительства.

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