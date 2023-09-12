Иосиф Пригожин сравнил себя с Бэтменом

Иосиф Пригожин | Источник: PersonaStars

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на онлайн-канале «Metametrica Live», что в российском шоу-бизнесе не хватает солидарности.

Пригожин заявил, что он и его коллеги должны активно участвовать в своей сфере деятельности, а не «быть со стороны». Продюсер отметил, что не находится ни с кем ни в каких «коалициях и кооперациях», поэтому вынужден «как Бэтмен в одиночестве» защищать мнение по целой индустрии. Он объяснил это отсутствием цеховой солидарности.

Пригожин вспомнил, как в период пандемии его оскорблял певец Сергей Шнуров за то, что тот указывал на проблемы COVID-19. Продюсер пожаловался, что тогда за него никто не заступился.

«Все сделали вид, что [это] типа не мы. Типа вот его идея. Как будто я такой дурачок и сам по своей инициативе это сделал», — рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что теперь больше никогда не будет проявлять инициативу. Более того, он минимизировал общение с кем-либо по телефону.