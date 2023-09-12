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12 сентября 2023, новость

Иосиф Пригожин сравнил себя с Бэтменом

Продюсер пожаловался на отсутствие солидарности в российском шоу-бизнесе
Иосиф Пригожин | Источник: PersonaStars

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на онлайн-канале «Metametrica Live», что в российском шоу-бизнесе не хватает солидарности.

Пригожин заявил, что он и его коллеги должны активно участвовать в своей сфере деятельности, а не «быть со стороны». Продюсер отметил, что не находится ни с кем ни в каких «коалициях и кооперациях», поэтому вынужден «как Бэтмен в одиночестве» защищать мнение по целой индустрии. Он объяснил это отсутствием цеховой солидарности.

Пригожин вспомнил, как в период пандемии его оскорблял певец Сергей Шнуров за то, что тот указывал на проблемы COVID-19. Продюсер пожаловался, что тогда за него никто не заступился.

«Все сделали вид, что [это] типа не мы. Типа вот его идея. Как будто я такой дурачок и сам по своей инициативе это сделал», — рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что теперь больше никогда не будет проявлять инициативу. Более того, он минимизировал общение с кем-либо по телефону.

«Потому что тебя могут подставить самые близкие люди на ровном месте, при этом компилируя, делая из тебя просто дурачка, понимаете? Мне обидно», — заявил Пригожин.

Напомним, в августе стало известно, что Иосиф Пригожин покинул должность ведущего шоу «Звезды сошлись» на НТВ из-за желания реализовать другие проекты. Новым соведущим Валерии Кудрявцевой станет Тимур Еремеев

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