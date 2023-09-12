Менеджер Милохина сообщила, что он не получал повестку в армию

Даня Милохин

Менеджер тиктокера и музыканта Дани Милохина Елизавета заявила «Газете.Ru», что он не получал повестку на срочную службу в армию. Обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать исполнителя в ВС РФ опубликовала в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Комментариев мы на эту тему не даем. Информация о призыве ложная, повесток мы не получали», — сообщила менеджер.

В понедельник, 11 сентября Mash со ссылкой на источники сообщил, что 21-летнего блогера Даню Милохина, вернувшегося в Россию в начале сентября, призовут на срочную службу в армию осенью 2023 года. По данным Telegram-канала, Милохин стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года и все это время оснований для отсрочки у него не было. При этом приемный отец блогера рассказал, что у молодого человека проблемы со зрением, из-за которых он негоден для службы в армии.

Позже телеграм-канал Mash сообщил, что Даня Милохин покинул Россию 12 сентября: «В 23:18 он прошел паспортный контроль во Внуково и вылетел в Эмираты рейсом в 0:50 экономклассом».

Глава «Лиги безопасного интернета» попросила оборонное ведомство проверить, на каком основании Милохин избегал получения повесток последние три года. Мизулина добавила, что тиктокер «ранее расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины», поэтому призыв блогера в армию РФ может поспособствовать его патриотическому воспитанию.

Осенний призыв на срочную службу в армию в России начнется 1 октября.