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12 сентября 2023, новость

Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером

23-летний москвич в настоящее время лежит в больнице с переломами пяток

Москвич Виктор Руссо, который сломал скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот» возле Театра имени Вахтангова, оказался актером. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как выяснило издание, 23-летний Руссо некогда выходил на театральную сцену, участвовал в фестивале «Корабль Мельпомены» в Москве. Когда карьера актера не сложилась, он подрабатывал бригадиром на стройке и промышленным альпинистом, работал в пиццерии.

9 сентября Руссо залез на «Принцессу Турандот» у Театра имени Вахтангова и сорвался во время поклона. Сейчас он лежит в больнице с переломами пяток, ему предстоит долгое восстановление.

Ранее представители Боткинской больницы рассказали, что сломавший скульптуру мужчина находится в состоянии средней тяжести.

«Лежит в 19-м нейрохирургическом отделении, состояние средней тяжести, дыхание регулярное, нормальное», — уточнили в больнице.

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