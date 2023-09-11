Самбурская примерила беременный живот на съемках

Настасья Самбурская опубликовала в соцсети видео со съемок, на котором надевает накладной живот. Поклонники в шутку поинтересовались, кто является отцом ребенка. Позже 36-летняя актриса разместила совместное фото с Гариком Харламовым и пупсом, иронично указав, что именно он и есть папа малыша.

<div id="vk_post_-48064554_29101"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29101", -48064554, 29101, 'lkRsAmuq0H9iZxBSvlKYhjS3wfo'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом звезда сериала «Универ. Новая общага» дала понять, что надевала накладной живот ради съемок в комедии «Теща».

Известно, что главные роли в проекте исполняют Лариса Гузеева, перевоплотившаяся в волевую мать семейства и строгую тещу, и Гарик Харламов, играющий зятя, единственного члена семьи, осмеливающегося ей перечить. Самбурской же досталась роль беременной жены героя Харламова.

Ранее Гарик Харламов признался, что благодаря проекту лично познакомился с Ларисой Гузеевой, над которой последние несколько лет шутил в сети.

В широкий прокат фильм выходит 30 ноября.