Самбурская примерила беременный живот на съемках

Настасья Самбурская опубликовала в соцсети видео со съемок, на котором надевает накладной живот. Поклонники в шутку поинтересовались, кто является отцом ребенка. Позже 36-летняя актриса разместила совместное фото с Гариком Харламовым и пупсом, иронично указав, что именно он и есть папа малыша.
Таким образом звезда сериала «Универ. Новая общага» дала понять, что надевала накладной живот ради съемок в комедии «Теща».
Известно, что главные роли в проекте исполняют Лариса Гузеева, перевоплотившаяся в волевую мать семейства и строгую тещу, и Гарик Харламов, играющий зятя, единственного члена семьи, осмеливающегося ей перечить. Самбурской же досталась роль беременной жены героя Харламова.
Ранее Гарик Харламов признался, что благодаря проекту лично познакомился с Ларисой Гузеевой, над которой последние несколько лет шутил в сети.
В широкий прокат фильм выходит 30 ноября.