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11 сентября 2023, новость

Самбурская примерила беременный живот на съемках

Актриса также показала фото с «отцом ребенка», Гариком Харламовым

Настасья Самбурская опубликовала в соцсети видео со съемок, на котором надевает накладной живот. Поклонники в шутку поинтересовались, кто является отцом ребенка. Позже 36-летняя актриса разместила совместное фото с Гариком Харламовым и пупсом, иронично указав, что именно он и есть папа малыша. 

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Таким образом звезда сериала «Универ. Новая общага» дала понять, что надевала накладной живот ради съемок в комедии «Теща». 

Известно, что главные роли в проекте исполняют Лариса Гузеева, перевоплотившаяся в волевую мать семейства и строгую тещу, и Гарик Харламов, играющий зятя, единственного члена семьи, осмеливающегося ей перечить. Самбурской же досталась роль беременной жены героя Харламова.

Ранее Гарик Харламов признался, что благодаря проекту лично познакомился с Ларисой Гузеевой, над которой последние несколько лет шутил в сети.

В широкий прокат фильм выходит 30 ноября.

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