Анна Михалкова представила новый фильм со своим участием

По сюжету, в мире свирепствует смертельный вирус, поэтому люди ходят в масках и планируют колонизировать Марс. В это время Анна из Перми (Анна Михалкова) живет обычной жизнью: работает на кондитерской фабрике, вместе с мужем (Тимофей Трибунцев) воспитывает детей. Пока в какой-то момент не начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.