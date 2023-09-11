Анна Михалкова представила новый фильм со своим участием

В Сочи продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», и одним из ярких событий минувших выходных стала премьера фильма Анны Меликян «Чувства Анны», главную роль в котором исполнила Анна Михалкова.
По сюжету, в мире свирепствует смертельный вирус, поэтому люди ходят в масках и планируют колонизировать Марс. В это время Анна из Перми (Анна Михалкова) живет обычной жизнью: работает на кондитерской фабрике, вместе с мужем (Тимофей Трибунцев) воспитывает детей. Пока в какой-то момент не начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.
Как рассказала сама Анна Меликян, сценарий картины создавался специально под Михалкову, которая, кроме того, выступила ее соавтором.
Гостями премьеры стали Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Равшана Куркова, Алена Михайлова, Владимир Яглыч, Светлана Камынина, Софья Лебедева, Артем Ткаченко, Марьяна Спивак, Анастасия Меськова, Сабина Ахмедова, Мария Мацель, Матвей Лыков, Григорий Калинин и многие другие.
В широкий прокат фильм «Чувства Анны» выйдет 9 ноября.