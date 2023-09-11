Светлаков в образе из «Наша Russia» высказался о «Шоу Воли»

Сергей Светлаков

Сергей Светлаков, недавно вернувшийся на телеканал ТНТ, стал гостем нового выпуска «Шоу Воли». В ходе беседы ведущий Павел Воля предложил юмористу ненадолго вернуться к своему знаменитому образу — Сергею Юрьевичу Белякову из шоу «Наша Russia».

45-летний Светлаков надел халат, быстро вошел в роль и начал комментировать проект Воли. «Откуда взялся этот пензенский дрыщ? Все программы ведет, куда ни переключи. Паша, невозможно столько денег заработать. Ты на что копишь? Леска ты, зубочистка», — пошутил шоумен.

Светлаков также рассказал о своих творческих планах: в скором времени он запустит на телеканале сольное скетч-шоу «Светлаков+», в котором появятся любимые герои из «Наша Russia»: учительница начальных классов Снежана Денисовна, лучшие друзья Славик и Димон и Сергей Юрьевич Беляков, диванный критик из Таганрога. К слову, аналогичный проект, «Галустян+», в мае запустил Михаил Галустян.

Напомним, в 2018 году Сергей Светлаков ушел с ТНТ и начал сотрудничать с СТС, где выступил ведущим таких шоу, как «Полный блэкаут», «Форт-Боярд. Возвращение» и другие. Юморист объяснил, что его уход был связан с тем, что ему не давали реализовать весь свой творческий потенциал.