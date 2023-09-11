Сериал с Козловским не получил прокатное удостоверение

Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»

Мистический детективный сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским в главной роли не получил прокатное удостоверение. В связи с этим проект сняли с программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», пишет ТАСС.

«Проекту не дали прокатное удостоверение, мы ждали до последнего», — сообщили в пресс-службе мероприятия.

Сюжет сериала рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин-мл.), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре «Один звонок». Однако найти это место оказывается не так просто, ведь заведение таинственным образом всякий раз оказывается в разных местах.