Сериал с Козловским не получил прокатное удостоверение

Мистический детективный сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским в главной роли не получил прокатное удостоверение. В связи с этим проект сняли с программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», пишет ТАСС.
«Проекту не дали прокатное удостоверение, мы ждали до последнего», — сообщили в пресс-службе мероприятия.
Сюжет сериала рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин-мл.), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре «Один звонок». Однако найти это место оказывается не так просто, ведь заведение таинственным образом всякий раз оказывается в разных местах.
Заведением заправляет местный бармен (Данила Козловский), который помимо своих прямых обязанностей предлагает посетителям позвонить на тот свет: разговор продлится всего минуту, а расплачиваться придется игрой в русскую рулетку. Режиссером выступил Сергей Филатов, а к актерскому составу присоединились Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева и другие артисты.