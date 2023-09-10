Милохин снизил гонорар за съемки после возвращения в Россию

Гонорар блогера Дани Милохина уменьшился на полмиллиона рублей после возвращения из Дубая в Россию . Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, один из менеджеров звезды еще в августе оповестил знакомых продюсеров на телеканалах о том, что к началу сезона съемок блогер будет в Москве. Сейчас у Милохина, год не работавшего в России, якобы запланированы одни съемки для онлайн-проекта.