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10 сентября 2023, новость

Милохин снизил гонорар за съемки после возвращения в Россию

Блогер год не работал в РФ и заранее оповестил продюсеров телеканалов о своем возвращении
Даня Милохин

Гонорар блогера Дани Милохина уменьшился на полмиллиона рублей после возвращения из Дубая в Россию. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, один из менеджеров звезды еще в августе оповестил знакомых продюсеров на телеканалах о том, что к началу сезона съемок блогер будет в Москве. Сейчас у Милохина, год не работавшего в России, якобы запланированы одни съемки для онлайн-проекта.

Кроме того, утверждается, что Милохин снизил гонорар с 1,5 млн рублей до 1 млн рублей. Предположительно, Милохин вернулся в страну к сезону открытия заказов на предновогодние и новогодние частные мероприятия.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. Вскоре после этого блогер выпустил дисс на Первый канал, а спустя время, уже после переезда, заговорил о готовности вернуться в проект. Также Милохин сетовал, что лишился заработка, отказавшись от проектов в России.

8 сентября в социальных сетях 21-летнего блогера появились кадры из Москвы.

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