«Елки» продолжаются, Харламов с Гузеевой снимаются вместе: новости недели

Съемки юбилейных «Елок» и новых «Беспринципных»

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На этой неделе стало известно о завершении съемок десятой части популярной франшизы «Елки». Некоторые сцены снимались в доме Филиппа Киркорова, который вместе с отцом Бедросом будет задействован в проекте. Кроме того, «Елки 10» станут кинодебютом для Регины Тодоренко.

По традиции, действие фильма развернется в канун Нового года, а в сюжете будет вновь задействован ход с теорией шести рукопожатий. Премьера запланирована на 7 декабря.

Также на этой неделе на Патриарших прудах начались съемки четвертого сезона комедийного сериала «Беспринципные», над сценарием которого, как и всегда, работал Александр Цыпкин.

Гузеева и Харламов станут тещей и зятем, а Дава и Куркова — родителями

Гарик Харламов и Лариса Гузеева, которые на протяжении нескольких лет выясняли отношения в сети, внезапно снялись вместе в комедии «Теща». Телеведущей досталась роль сильной и волевой женщины, которая руководит всей семьей. А комик перевоплотился в нерадивого зятя, уставшего от вражды с тещей. В широкий прокат фильм выйдет 30 ноября.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456305396&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все звезды на фестивале в Сочи

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В рамках смотра популярные российские онлайн-кинотеатры представят новые фильмы и сериалы. Победителей в различных номинация выберут зрители. В этом году «Новый сезон» проходит в Сочи с 7 по 12 сентября.

Бикович стал блондином, а Климова вернулась в военный сериал

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