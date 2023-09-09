«Елки» продолжаются, Харламов с Гузеевой снимаются вместе: новости недели

Съемки юбилейных «Елок» и новых «Беспринципных»
На этой неделе стало известно о завершении съемок десятой части популярной франшизы «Елки». Некоторые сцены снимались в доме Филиппа Киркорова, который вместе с отцом Бедросом будет задействован в проекте. Кроме того, «Елки 10» станут кинодебютом для Регины Тодоренко.
По традиции, действие фильма развернется в канун Нового года, а в сюжете будет вновь задействован ход с теорией шести рукопожатий. Премьера запланирована на 7 декабря.
Также на этой неделе на Патриарших прудах начались съемки четвертого сезона комедийного сериала «Беспринципные», над сценарием которого, как и всегда, работал Александр Цыпкин.
Действие новых серий разворачивается после событий полнометражного фильма «Беспринципные в деревне». К своим ролям вернутся Павел Деревянко, Ирина Пегова, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Николай Фоменко. А среди новых лиц — Милош Бикович.
Гузеева и Харламов станут тещей и зятем, а Дава и Куркова — родителями
Гарик Харламов и Лариса Гузеева, которые на протяжении нескольких лет выясняли отношения в сети, внезапно снялись вместе в комедии «Теща». Телеведущей досталась роль сильной и волевой женщины, которая руководит всей семьей. А комик перевоплотился в нерадивого зятя, уставшего от вражды с тещей. В широкий прокат фильм выйдет 30 ноября.
Блогер Дава (Давид Манукян) и Равшана Куркова станут супругами и родителями в новой семейной комедии «Не одна дома». Роль их дочери, пытающейся проучить няню, досталась юной блогерше и начинающей певице Милане Хаметовой. Известно, что в прокат фильм выйдет весной 2024 года.
Все звезды на фестивале в Сочи
7 сентября в Сочи на курорте «Роза Хутор» состоялась церемония открытия второго фестиваля онлайн-платформ «Новый сезон». На мероприятие, ведущим которого стал Юрий Стоянов, съехались многие отечественные кинозвезды: Дарья Мороз, Юрий Мороз, Виктория Исакова, Анна Снаткина, Анна Банщикова и многие другие.
В рамках смотра популярные российские онлайн-кинотеатры представят новые фильмы и сериалы. Победителей в различных номинация выберут зрители. В этом году «Новый сезон» проходит в Сочи с 7 по 12 сентября.
Бикович стал блондином, а Климова вернулась в военный сериал
Интригующими фото со съемочных площадок на этой неделе делились российская актриса Екатерина Климова и сербский актер Милош Бикович. И если первая дала очевидные подсказки, что вернулась к своей знаменитой роли Светланы Елагиной в продолжении сериала-хита «По законам военного времени», то Бикович не оставил подписчикам ни единого намека, ради какой именно роли он кардинально сменил имидж, став платиновым блондином.