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8 сентября 2023, новость

Павел Деревянко рассказал, хотят ли его дочери стать актрисами

Актер заявил, что не стал бы помогать дочерям с карьерой
Павел Деревянко с дочерью Варварой | Источник: PersonaStars

Звезда «Беспринципных» Павел Деревянко в интервью «Газете.Ru» заявил, что не стал бы помогать своим дочерям в их стремлении стать актрисами, если бы они захотели пойти по его стопам.

«Варвара, старшая, очень артистичная, это правда. Когда была еще совсем юная, я намекал ей, что она будет всего добиваться сама, если захочет стать актрисой, я же никому звонить, помогать с поступлением не буду», — рассказал Деревянко.

Актер добавил, что с годами его старшая дочь передумала становиться артисткой и теперь мечтает о собственной кондитерской: «Сейчас, по-моему, она просто счастливо живет со своей артистичностью и уже много лет мечтает о том, как у нее будет своя кондитерская, магазин сладенького».

Что касается младшей наследницы Александры, она, как считает Деревянко, едва ли изъявит желание продолжить дело отца. «Все может быть, конечно, но маловероятно, судя по ее характеру», — подчеркнул он.

У Павла Деревянко две дочери от Дарьи Мясищевой: 12-летняя Варвара и 9-летняя Александра.

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