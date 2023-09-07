Ивлеева вспомнила, как познакомилась с Пугачевой

Анастасия Ивлеева рассказала о своем личном знакомстве с Аллой Пугачевой, которое состоялось в 2019 году. Тогда блогерша предложила Максиму Галкину (включен в РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) сняться в ее новогоднем фильме.
Юморист не только согласился, но и пригласил Ивлееву в свой замок в деревне Грязь и предложил снять в фильме Аллу Борисовну.
«Мы, когда заходили, она стояла с Галкиным и встречала нас. Она такая худенькая, кучерявая, красивая. И я не понимала. Мне хотелось кланяться со словами: “Здравствуйте, здравствуйте”. Я и подумать не могла, что в своей жизни когда-нибудь увижу лицо в лицо Аллу Борисовну Пугачеву. Во-первых, она будет знать, кто я такая, а во-вторых, еще и скажет, что она лицеприятного отношения ко мне. Это было потрясающе», — рассказала 32-летняя телеведущая.
Позднее Пугачева посетила бал Ивлеевой, который она устроила в честь своего 30-летия.
Ранее Ивлеева также показала себя на заре карьеры.