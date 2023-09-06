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6 сентября 2023, новость

В российском посольстве в Эстонии отреагировали на задержание Панина

Ранее в Таллине актера задержали за пьяный дебош

Российское посольство в Эстонии пообещало оказать актеру Алексею Панину необходимую помощь после задержания, если она потребуется. Об этом пишет «Пятый канал».

«Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили Посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие», — заявили в посольстве.

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В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. По словам очевидцев, актер пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

Позже Панин рассказал подробности случившегося, подтвердив, что инцидент произошел в публичном доме, и его действительно отправили в вытрезвитель. По его словам, он «не нарушал законов Эстонии, просто получился бытовой конфликт».

Также Панин отметил, что в публичном доме он не устраивал «дебошей, мордобоев и скандалов». Подробностей инцидента Панин не привел, однако признался, что в случившемся была доля его вины.

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