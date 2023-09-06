В российском посольстве в Эстонии отреагировали на задержание Панина

Российское посольство в Эстонии пообещало оказать актеру Алексею Панину необходимую помощь после задержания, если она потребуется. Об этом пишет «Пятый канал».

«Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили Посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие», — заявили в посольстве.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239709&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. По словам очевидцев, актер пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

Позже Панин рассказал подробности случившегося, подтвердив, что инцидент произошел в публичном доме, и его действительно отправили в вытрезвитель. По его словам, он «не нарушал законов Эстонии, просто получился бытовой конфликт».