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5 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Сергей Лазарев сводил на свидание Леру Кудрявцеву

Певец и телеведущая провели совместный вечер и признались друг другу в любви
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев | Источник: Алексей Молчановский

Сергей Лазарев поделился совместными фото с бывшей возлюбленной, телеведущей Лерой Кудрявцевой, с которой провел вечер в одном из ресторанов. 40-летний певец признался, что они сходили на свидание.

«Написал бывшей и пригласил на свидание. И это на трезвую голову! Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер», — подписал кадры Лазарев.

Кудрявцева в свою очередь показала букет от экс-бойфренда, а также призналась ему в любви. «Сереня, спасибо за цветы, волшебный вечер!!! Люблю», — сообщила в соцсетях ведущая шоу «Секрет на миллион».

Напомним, Сергей Лазарев и Валерия Кудрявцева встречались несколько лет в начале 2010-х. В 2013 году ведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, от которого спустя пять лет родила дочь Марию.

Ранее Сергей Лазарев сообщил, что уходит из спектакля «Женитьба Фигаро», в котором играл 10 лет.

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