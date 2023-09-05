Сергей Лазарев сводил на свидание Леру Кудрявцеву

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев | Источник: Алексей Молчановский

Сергей Лазарев поделился совместными фото с бывшей возлюбленной, телеведущей Лерой Кудрявцевой, с которой провел вечер в одном из ресторанов. 40-летний певец признался, что они сходили на свидание.

«Написал бывшей и пригласил на свидание. И это на трезвую голову! Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер», — подписал кадры Лазарев.

Кудрявцева в свою очередь показала букет от экс-бойфренда, а также призналась ему в любви. «Сереня, спасибо за цветы, волшебный вечер!!! Люблю», — сообщила в соцсетях ведущая шоу «Секрет на миллион».

Напомним, Сергей Лазарев и Валерия Кудрявцева встречались несколько лет в начале 2010-х. В 2013 году ведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, от которого спустя пять лет родила дочь Марию.