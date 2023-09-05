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5 сентября 2023, новость

Охлобыстин рассказал о состоянии здоровья отбывающего срок Ефремова

Актер Охлобыстин заявил, что в тюрьме у его коллеги выпали нижние зубы
Михаил Ефремов | Источник: PersonaStars

Актер Иван Охлобыстин занялся здоровьем своего отбывающего срок в тюрьме друга и коллеги Михаила Ефремова. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Я ездил к нему, Гарик Сукачев недавно ездил к нему. Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — сказал Охлобыстин.

Актер также надеется, что Ефремов сможет вернуться к работе, когда выйдет из колонии.

«Конечно, ему уже будут недоступны какие-то водевильно-комедийные вещи, но он прекрасный режиссер, он человек театра, настоящего театра, он любит свою аудиторию. Я думаю, что в качестве режиссера в "Современнике" том же самом, это родной его дом, он очень нужен сейчас», — сказал Охлобыстин.

Ефремова осудили на 7,5 лет после автоаварии с трагическим исходом, произошедшей в 2020 году.

Накануне актер и крестный отец Михаила Ефремова Василий Мищенко признался в интервью с Борисом Корчевниковым, что навещал артиста в колонии. По словам Мищенко, у Ефремова все хорошо — он много читает и пишет.

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