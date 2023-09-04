Садальский вступился за Ахеджакову

Лия Ахеджакова | Источник: Legion-Media.ru

Актер Станислав Садальский после критики и отсутствия поддержки со стороны артистов вступился за актрису Лию Ахеджакову. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что находится «по разные стороны баррикад» с Ахеджаковой, однако все-таки «за нее».

«И снимать лауреата Госпремии РФ с ролей в "Современнике" — это нонсенс. Актер без театра не может существовать, уж если кого и снимать, то это чиновника, который убрал актрису из репертуара», — уверен он.

Садальскому жаль, что никто из киноактерского сообщества не заступается за 85-летнюю актрису.

«Может, ей это и не надо, она самодостаточный человек, но зритель! Наш зритель — это я, наша Родина, а она едина», — написал артист.

2 сентября агентство ТАСС сообщило, что главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным издания, поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.