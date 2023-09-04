Охлобыстин высказался о покинувших Россию артистах

Иван Охлобыстин | Источник: Алексей Молчановский

Писатель, актер и сценарист Иван Охлобыстин высказался о своих коллегах, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине. Его цитирует ТАСС.

По словам Охлобыстина, он не общается с покинувшими Россию артистами.

«Общаться не продолжаю, потому что они далеко, и нам не о чем особо разговаривать. Их позиция глупая, я считаю, странная и нечестная», — дал оценку подобным действиям актер.

При этом, уверен Охлобыстин, запрещать песни уехавших из страны звезд не нужно. «Это творчество принадлежит не им, это принадлежит тому времени, той среде и тем людям, которые доверили им петь эти песни, вдохновили их на эти песни. Это наша общая культура», — заключил он.