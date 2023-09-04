Наверх
4 сентября 2023, новость

Ярмольник получил приз за вклад в развитие еврейского кино в России

Актер получил приз еврейского кинофестиваля МКЕФ
Леонид Ярмольник в фильме «Одесса»

Актер и продюсер Леонид Ярмольник получил приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Это серьезная премия и заслуженная награда большому мастеру за прекрасную реализацию еврейских кровей в российском кинематографе», — объявил президент Федерации еврейских общин России, председатель общественного совета МЕКФ раввин Александр Борода на торжественной церемонии открытия восьмого Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) в столичном киноцентре «Октябрь».

Ярмольник в ответ пошутил, что является одним из самых крупных специалистов среди российских артистов, которые могут воплощать евреев на экране — он сыграл в картинах «Одесса» и «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Трудно быть богом» Алексея Германа.

Актер также отметил, что сегодня кино может помочь «изменить ситуацию этому сошедшему с ума миру».

Специальный приз имени выдающегося продюсера и документалиста Якова Каллера за лучший фильм года на еврейскую тематику получила картина «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка.

Открыла МКЕФ в 2023 году драма израильского режиссера Гая Наттива «Голда. Судный день» с британской актрисой Хелен Миррен в роли первой женщины — премьер-министра Израиля Голды Меир.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Черное облако
Трейлер
Анатомия падения
Дублированный трейлер
Я богиня
Трейлер
Ван-Пис
Трейлер (англ.)
Мастодонт
Трейлер
Солтберн
Тизер-трейлер (англ.)
Феррари
Дублированный тизер-трейлер
Что случится позже
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь