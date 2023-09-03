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3 сентября 2023, новость

Гармаш поделился деталями продолжения «Чебурашки»

Актер заявил, что сценарий сиквела уже пишется
Сергей Гармаш на съемках фильма «Чебурашка»

Актер Сергей Гармаш признался, что создатели «Чебурашки» работают над продолжением фильма. Его слова приводит kp.ru.

Как заявил артист, сейчас идет работа над созданием сценария к будущему проекту. «Пишут очень старательно», — подчеркнул он.

Гармаш добавил, что именно хороший сценарий первой ленты повлиял на успех картины. При этом еще в апреле 2023 года Гармаш заявлял, что режиссер Дмитрий Дьяченко работает над продолжением полнометражной художественной картины. Однако тогда создатель «Чебурашки» подчеркнул, что съемки картины точно не ведутся, а других комментариев он не может дать.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента собрала в России и странах СНГ 7 млрд руб.

7.4
Чебурашка
2023/Россия6+комедиясемейный
Моя оценка

Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами. Главные роли в ленте о забавном зверьке исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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