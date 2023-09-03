Гармаш поделился деталями продолжения «Чебурашки»

Актер Сергей Гармаш признался, что создатели «Чебурашки» работают над продолжением фильма. Его слова приводит kp.ru.
Как заявил артист, сейчас идет работа над созданием сценария к будущему проекту. «Пишут очень старательно», — подчеркнул он.
Гармаш добавил, что именно хороший сценарий первой ленты повлиял на успех картины. При этом еще в апреле 2023 года Гармаш заявлял, что режиссер Дмитрий Дьяченко работает над продолжением полнометражной художественной картины. Однако тогда создатель «Чебурашки» подчеркнул, что съемки картины точно не ведутся, а других комментариев он не может дать.
Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента собрала в России и странах СНГ 7 млрд руб.
Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами. Главные роли в ленте о забавном зверьке исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.