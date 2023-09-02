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2 сентября 2023, новостьЮбилеи

Путин поздравил Елену Проклову с 70-летием

Президент отметил талант и обаяние актрисы, пожелал ей «здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения»
Елена Проклова | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку РСФСР, актрису театра и кино Елену Проклову с 70-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

«Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин пожелал юбиляру «здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения».

Из биографии

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. В 1965 году в 12-летнем возрасте впервые снялась в кино, исполнив роль школьницы Тани Нечаевой в фильме Александра Митты «Звонят, откройте дверь». В 1966 году сыграла Герду в фильме Геннадия Казанского «Снежная королева», а в 1968 году приняла участие в съемках картины Ричарда Викторова «Переходный возраст». В 1969 году исполнила главную женскую роль в трагикомедии Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», где ее партнерами по съемочной площадке были Олег Табаков и Олег Ефремов.

7.7
Снежная королева
1966/СССР6+драмаприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

В 1973 году Елена Проклова окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой МХАТ СССР им. М. Горького. В этом театре актриса сыграла, в частности, в постановках «Синяя птица», «Ревизор», «Валентин и Валентина», «Три сестры», «Утиная охота». После разделения труппы театра в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. Чехова). Играла в спектаклях «Тартюф», «Эквус», «Вишневый сад», «Перламутровая Зинаида». В 2000—2010-х годах участвовала в антрепризных спектаклях.

7.9
Мимино
1977/СССР12+комедия
Моя оценка

Проклова снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. Среди ее ролей — Татьяна Фешева в драме «Единственная», учительница литературы Марина Максимовна в мелодраме «Ключ без права передачи», стюардесса Лариса Комарова в трагикомедии «Мимино», Марсела в музыкальном телефильме «Собака на сене», Наташа Костикова в лирической комедии «Будьте моим мужем». В 2006—2010 годах совместно с Геннадием Малаховым вела телепрограмму «Малахов+» на Первом канале, в 2010—2012 года была ведущей передачи «ЖКХ» на Первом канале. Написала книгу «В роли самой себя».

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