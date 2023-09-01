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1 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Марина Александрова показала редкие фото с мужем и детьми

Актриса провела отпуск с семьей в Италии
Марина Александрова с мужем и детьми, фото: соцсети

Марина Александрова поделилась редкими фото своих детей — 11-летнего Андрея и 7-летней Екатерины. Также на одном из снимков с 41-летней актрисой был запечатлен и ее муж, режиссер Андрей Болтенко. Кадры были сделаны в Венеции, где вся семья недавно проводила отпуск.

«Установка до следующего отдыха: "Буду распаковывать впечатления лета, как любимую конфету, и пусть впрыскивают серотонин и помогают быть в гармонии и мире с собой и окружающими и улыбаться без повода!" Так что, если увидите меня с дурацкой улыбкой, это у меня лето внутри плещется», — подписала кадры звезды сериала «Екатерина».

Напомним, Марина Александрова и Андрей Болтенко поженились в 2012-м спустя год после начала отношений. Ранее актриса рассказала, почему муж не смотрит фильмы с ее участием.

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