Марина Александрова показала редкие фото с мужем и детьми

Марина Александрова с мужем и детьми, фото: соцсети

Марина Александрова поделилась редкими фото своих детей — 11-летнего Андрея и 7-летней Екатерины. Также на одном из снимков с 41-летней актрисой был запечатлен и ее муж, режиссер Андрей Болтенко. Кадры были сделаны в Венеции, где вся семья недавно проводила отпуск.

«Установка до следующего отдыха: "Буду распаковывать впечатления лета, как любимую конфету, и пусть впрыскивают серотонин и помогают быть в гармонии и мире с собой и окружающими и улыбаться без повода!" Так что, если увидите меня с дурацкой улыбкой, это у меня лето внутри плещется», — подписала кадры звезды сериала «Екатерина».