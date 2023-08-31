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31 августа 2023, новость

Гвинет Пэлтроу показала фото с Кэмерон Диаз в честь ее 51-летия

Пэлтроу назвала подругу одной из величайших и самых близких ее людей
Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диаз

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала в соцсети фото актрисы Кэмерон Диаз без макияжа в день ее 51-летия.

На размещенном снимке артистки позировали вместе на фоне лесистой местности и неба. При этом обе знаменитости надели темные наряды, распустили волосы и отказались от косметики, продемонстрировав следы возрастных изменений.

«Могу я, пожалуйста, сделать паузу, чтобы поздравить с днем рождения одного из величайших людей, которых я знаю, и одного из моих лучших, самых близких, горячо любимых друзей», — поздравила подругу в сторис 50-летняя Пэлтроу.

Кэмерон Диаз родилась 30 августа 1972 года. Благодаря своему обаянию и комедийным способностям актриса быстро стала востребованной в мелодрамах с юмористическим уклоном («Все без ума от Мэри», «Маска», «Отпуск по обмену»), но позже отлично проявила себя и в жанре боевика (две серии «Ангелов Чарли»). С 2010-х актриса практически перестала сниматься: свой уход из Голливуда она официально подтвердила в 2018 году, а позже, в интервью Гвинет Пэлтроу навала его причины

В 2023 году стало известно, что Кэмерон Диаз вернулась в кино и снимается в боевике с элементами комедии «Снова в деле» от Netflix.

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